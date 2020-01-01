صراع شركات على ملعب جامعة الملك سعود

شركة "صلة" الراعية لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار الملعب عام 2017

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود صراع شركات منتظر على ملعب جامعة الملك سعود، ملعب نادي الهلال السعودي الحالي بسبب اقتراب نهاية العقد بين النادي والجامعة.

ومن المنتظر أن يتم طرح مناقصة خلال الأيام المُقبلة، من أجل الحصول على فرصة استثمارية لملعب الجامعة، بسبب اقتراب نهاية العقد بين شركة "صلة" المسوق الحصري لنادي الهلال السعودي.

شركة "صلة" الراعية لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار الملعب عام 2017، تنتهي مطلع العام المُقبل 2020.

المزيد من الفرق

تقارير كشفت عن وجود صراع متوقع بين شركة "إعمار" الراعي الشريك الحالي لنادي الهلال بجانب شركة "المملكة القابضة" راعي النادي، وشركة "ًصلة"، حيث يسعى الثلاثي للحصول على حق استثمار الملعب.

ويخوض الزعيم مبارياته خلال المواسم الأخيرة على ملعب جامعة الملك سعود الذي تتسع مدرجاته لـ 25 ألف متفرج، وقدمت جماهير الزعيم فيه لوحات فنية رائعة خلال المواسم الأخيرة.

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في سياق أخر، تسعى إدارة جامعة الملك سعود في جدة إلى السير على نفس النهج في الرياض، والبدء في زيادة السعة الجماهيرية في المدرجات من أجل محاولة تسويق الملعب لأحد أندية الأهلي أو الاتحاد.