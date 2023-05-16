صراع جديد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على جناح بايرن ميونخ

سيكون اسم الكندي ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ، واحد من الأسماء التي ستردد في سوق الانتقالات الصيفية.
ويمتد عقد الجناح الكندي ألفونسو ديفيس، 22 سنة، مع بايرن ميونخ حتى صيف 2025.
ولا يفكر نادي بايرن ميونخ في التخلي عن لاعبه بل ويرغب في تمديد عقده؛ لكنها رغبة ستصطدم برغبة أخرى لريال مدريد ومانشستر سيتي.
وبحسب مراسل قناة سكاي، فلوران بليتينبيرج، فإن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ديفيس، بل هو واحد على رأس أولويات ريال مدريد الموسم المقبل في سوق الانتقالات كما قالت صحيفة "آس" الإسبانية نهاية السنة الماضية.
وعلى جانب آخر يهتم مانشستر سيتي الإنجليزي بلاعب بايرن المعجب به بيجريستين، المدير المسؤول عن كرة القدم في النادي الإنجليزي.
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