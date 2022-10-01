صراع بين برشلونة وريال مدريد على ضم فينيسيوس الجديد!

نجم برازيلي آخر يطمح ريال مدريد في ضمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع قد يمتد إلى سوق الانتقالات القادم بين برشلونة وريال مدريد على ضم موهبة شابة.

ويبدو أن الحديث حول تلك الصفقة لم ينته بعد، حيث يسعى الثنائي الإسباني للحصول على خدمات مهاجم فريق بالميراس إندريك فيليبي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن الاهتمام الإسباني بضم اللاعب مستمر، حيث تتكثف محاولات كلا الطرفين لإقناع النجم البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن الأسابيع الماضية كانت تشير إلى اقتراب إندريك من الانضمام إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان وكان ريال مدريد في الصورة لكن من بعيد.

لكن التقرير أضاف أن الملكي يسعى حاليًا إلى ضم اللاعب، وكان إندريك قد حضر إلى عدة جولات في ملاعب أوروبية بدعوة من الأندية، أبرزها كامب نو وسانتياجو برنابيو.

ويبدو أن عودة مدريد لفكرة ضم اللاعب باتت قوية، حيث ذكر التقرير أن الشرط الجزائي في عقد إندريك الذي ينتهي بحلول صيف عام 2025 يصل إلى 60 مليون يورو، لكن فريق العاصمة لا ينوي دفع أكثر من 45 مليون يورو التي دفعها لفينيسيوس جونيور من قبل.

والنقطة الإيجابية التي قد ترجح كفة الملكي في الفوز بضم اللاعب، هي أن إندريك لديه علاقة جيدة بلاعب مدريد، رودريجو، وبالتالي يمكن استغلال تلك النقطة لإقناعه.

كما أن نجاح فينيسيوس ورودريجو في ريال مدريد قد يحفز إندريك على الانضمام للملكي في نهاية المطاف.