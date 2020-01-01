صراع بين النصر والشباب على سميحان النابت

كلا الناديين يستهدفان ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

يبدو أن الفترة المُقبلة ستشهد صراعًا بين إدارتا ناديي النصر والشباب على ضم أحد اللاعبين المحليين خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب التقارير فأن ناديي النصر والشباب يستهدفان التعاقد مع سميحان النابت، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، في انتظار موقف ناديه.

وقالت صحيفة "الرياضية" أن كلا الناديين يستهدفان ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من أجل الاستفادة به.

وأضافت التقارير أن إدارة نادي الشباب طلبت الاستفادة من النابت الذي سيرتدي شعار التعاون بداية الموسم المقبل بعد توقيعه لصالحه في انتقال حر إثر دخوله فترة الستة أشهر.

وواصلت التقارير لتؤكد أن إدارة نادي الشباب طلبت التعاقد مع اللاعب، وعرضت على أبها التنازل عن اللاعب حسن القيد لاعب الفريق.

بينما عرضت إدارة النصر اعارة فرج الغشيان مقابل النابت بعد رفضهم إعارة فهد الجميعة لأبها حتى نهاية الموسم.

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ومن المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة حسم موقف اللاعب بشكل نهائي من قبل إدارة نادي أبها سواء ببقائه أو الرحيل إلى أحد أندية العاصمة.