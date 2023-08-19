صراع إنجليزي لخطف صفقة القرن .. خيارات جديدة لمستقبل كيليان مبابي!

من يفوز بمبابي في النهاية؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب بقوة في التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان واتخذ خطوات جادة لاتمام هذه الصفقة.

ومازال مستقبل مبابي، غامضًا فرغم رفضه تمديد عقده مع باريس سان جيرمان إلى ما بعد 2024، وإعلان رحيله بالموسم القادم، إلا أن أزماته الأخيرة مع إدارة النادي ثم العفو عنه ومشاركته في مباراة اليوم تدل أن هناك أمورًا جديدة قد حدثت.

ووفقًا لموقع " ناسيونال" فإن نادي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يتنافسان على ضم كيليان مبابي.

وتابع التقرير، أن والدة مبابي، والتي هي أيضًا وكيلته، تستعد بقوة لشهر يناير القادم عندما يدخل نجم فرنسا الأشهر الستة الأخيرة من عقده وبالتالي سيكون قادرًا على التفاوض مع أي نادي آخر.

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وأشار التقرير، أن مانشستر يونايتد يحاول بكل قوة، لإقناع مبابي، بالانضمام لهم، وسط صراع قوى مع مانشستر سيتي، وقد يكون هناك خيارات أخرى على الطاولة بحلول شهر يناير لحسم مستقبل نجم فرنسا الشاب.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن انتقال مبابي لريال مدريد، أصبح صعبًا بسبب فشل الفريق الملكي في تلبية طلبات قائد فرنسا المادية.