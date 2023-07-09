صراع الهلال ويوفنتوس يشتد .. رئيس لاتسيو يعلنها: لن يرحل سافيتش إلا في حالة واحدة!

هل يلحق سافيتش بكوليبالي وروبن نيفيش في الهلال؟

خرج كلاوديو لوتيتو؛ رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، لحسم الجدل الدائر حول نجم فريقه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، واحتمالية رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الصربي يدخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الإيطالي في يناير المقبل، ويمتلك حاليًا عدة عروض، لكن أبرزها من يوفنتوس الإيطالي والهلال السعودي.

وحول هذه العروض، قال رئيس لاتسيو، خلال تصريحاته لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت": "لن أبيع سافيتش، بالعكس أحاول تجديد عقده، فنحن لسنا مضطرين لبيع لاعب من أجل التعاقد مع آخر، فإذا رحل لاعب من لاتسيو، لا يكون لأسباب مالية، لكن العقد يتم بتلبية رغبة جميع الأطراف وإذا أراد أحدهم الرحيل فلن أحتفظ به في فريقي".

وأضاف: "سافيتش لم يخبرني بأنه يريد الرحيل، لعب هنا لثماني سنوات، وهذه المدة طويلة، اللاعبون سعداء هنا ولديهم كل شيء، فقد استلموا رواتب سبتمبر في الشهر ذاته وكذلك الوضع في يناير، وهو ما لم يفعله أي نادٍ إيطالي، إذًا لماذا يفكرون في الرحيل؟".

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا يلعب للاتسيو منذ عام 2015م، ومنذ ذلك الحين، خاض معه 341 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 69 هدفًا وصنع 59 آخرين.