صراع الهلال والنصر يتجدد .. سافيتش ينافس تاليسكا على هذه الجائزة!

صراع جديد بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

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دخل ثنائي الهلال والنصر، في منافسة شرسة؛ للفوز بإحدى الجوائز الفردية، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر "الوصيف"؛ بعد مرور 11 جولة.

وفي هذا السياق.. أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، ترشيح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش، متوسط ميدان نادي الهلال، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر؛ لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر.

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ويتنافس سافيتش وتاليسكا، مع كل من الفرنسي جورج نكودو، لاعب ضمك، والأرجنتيني لوكاس زيلارايان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح.

تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، سجل 4 أهداف في 3 مباريات بمسابقة الدوري، خلال شهر أكتوبر الجاري، بينما سافيتش "28 عامًا"، أحرز 3 أهداف في ثلاثة لقاءات.

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