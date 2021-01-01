صراع إسباني إيطالي على مدافع برشلونة

جونيور فيربو نجم برشلونة مطلوب في إيطاليا وإسبانيا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي غرناطة في الحصول على خدمات اللاعب جونيور فيربو من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي تابع اللاعب لفترة طويلة ويريد ضمه لصفوفه في أسرع وقت ممكن.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية أخرى فالفريق الإسباني ليس الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبلة.

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حيث ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اللاعب مطلوب أيضًا في صفوف نابولي الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن نادي نابولي يريد يضم اللاعب على سبيل الإعارة وليس بشكل نهائي بسبب الصعوبات المالية في الوقت الحالي.

وكان اللاعب قد عانى تحت قيادة المدير الفني الهولندي للفريق رونالد كومان حيث يرفض المدرب الاعتماد عليه حتى في غياب جوردي ألبا.

جدير بالذكر أن فيربو شارك مع برشلونة في عشر مواجهات مع برشلونة هذا الموسم في كل البطولات كلها كانت كبديل عدا مواجهتين فقط.