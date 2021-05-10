صراع أوروبي محتدم على هالاند الدوري الإيطالي!

تقارير صحفية عديدة تؤكد اهتمام الكثير من أندية أوروبا الكبرى بدوسان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدمات اللاعب الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا والملقب بهالاند الدوري الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن ريال مدريد ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

ويعتبر ريال مدريد اللاعب هو أحد الحلول من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الملكي قبل ثلاثة أعوام.

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ويعد مانشستر يونايتد وسيتي ومعهما ليفربول الإنجليزي من الفرق المهتمة أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب في الصيف.

ومن إيطاليا يهتم به ميلان في ظل كبر عمر زلاتان إبراهيموفيتش والبحث عن بديل، وكذلك روما بقيادة جوزيه مورينيو.

ويطلب نادي فيورنتينا الحصول على مبلغ مالي قيمته حوالي 60 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل اللاعب في سوق الانتقالات.

جدير بالذكر أن فلاهوفيتش كان قد شارك في 37 مباراة مع فريقه هذا الموسم في كل البطولات، وسجل 21 هدفًا وصنع هدفين.