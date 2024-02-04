صديق نجوم ريال مدريد يُزيد إثارة الجدل بشأن كيليان مبابي!

يبدو أن صديق نجوم ريال مدريد يمتلك معلومات مؤكدة!

انتشرت أخبار مؤكدة أمس السبت عن أن النجم الفرنسي كيليان مبابي حسم بشكل نهائي موقفه، واختار الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن زاد لوكا دونشيتش نجم كرة السلة السلوفيني إثارة الجدل بشأن نجم باريس سان جيرمان الحالي!

ويرتبط دونشيتش بعلاقة صداقة قوية مع نجوم ريال مدريد الإسباني، سواء البرازيلي فينيسيوس جونيور، أو الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق.

ونشر دونشيتش عبر حسابه على منصة "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص" صورة للنجم كيليان مبابي بقميص ريال مدريد، في إشارة منه إلى أن الصفقة قد تمت بالفعل.

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Doncic instagram

ويبدو أن ما نشره لاعب السلة السلوفيني بات متأكدًا من أن مبابي أنهى اتفاقه بالفعل مع ريال مدريد، ليُزيد تأكيد إتمام الصفقة التي تحدث عنها الجميع خلال الساعات الماضية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، من أجل الانتقال له بنهاية الموسم الجاري.