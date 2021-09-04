صديق ميسي: المال سبب انتقالي إلى آرسنال وليس الرياضة!

صراحة كبيرة..

في بعض الأحيان تتسبب الظروف الصعبة في تضحيات، هكذا أتت قصة الحارس إيميليانو مارتينيز مع آرسنال، إذ أكد أنه انضم للجانرز بسبب المال وليس لأسباب رياضية.

ووصل مارتينيز إلى آرسنال عام 2010 قادمًا من إندبندينتي بينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، وكشف أنه أراد البقاء في الأرجنتين لولا ضغوطات قوية تعرض لها من أسرته.

وغادر مارتينيز آرسنال العام الماضي بعد تألق منقطع النظير في أعقاب خلافته للألماني بيرند لينو عند إصابته، وتوجه لأستون فيلا وصار من أفضل حراس الدوري الإنجليزي.

الدولي الأرجنتيني قصّ روايته مع النادي اللندني وقال "جاء آرسنال للبحث عني وأخبرني المدرب في إندبندينتي أن الفرصة تأتي مرة واحدة فقط في العمر".

كما أضاف "اعتقدت عائلتي وكذلك وكيل أعمال الأمر نفسه، لقد كان قرار انتقالي إلى آرسنال من أجلهم أكثر من أي شيء آخر".

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وواصل "لم أرغب في الذهاب ولم أندم على ذلك، كنت أريد أن ألعب في إندبندينتي لفترة من الوقت".

وأتم "لكنني فكرت، إذا بقيّت فأنا أحتاج عامين للعب مع الفريق الأول وأسرتي في حاجة إلى المال، لقد انتقلت من أجل المال أكثر من الرياضة".

مارتينيز تحول إلى بطل قومي أرجنتيني فيما بعد بعدما ساعد منتخب بلاده على التتويج بلقب كوبا أمريكا الأخيرة بتصديات أقل ما توصف بالرائعة.