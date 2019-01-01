صديق مورينيو يؤكد ترحيبه بتدريب بايرن ميونخ

وسط الأنباء المتزايدة حول تعيين المدرب البرتغالي خلفاً لنيكو كوفاتش

أبدى جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد، استعداده لتولي مهمة تدريب بايرن ميونخ هذا الموسم.

النادي الألماني أعلن مؤخراً إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش، بسبب سوء النتائج والخسارة الثقيلة من إينتراخت فرانكفورت الأحد الماضي.

شبكة "سكاي سبورت" نقلت عن طريق أحد المقربين للمدرب البرتغالي، رغبته الشخصية في خلافة كوفاتش بتدريب بايرن.

وقال صديق مورينيو من خلال "سكاي":"جوزيه سيحب المجيء لبايرن، ويتطلع للعمل مع كبار المتخصصين في كرة القدم مثل كارل هاينز رومينجيه وأولي أونيس".

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ويأتي ذلك تزامناً مع التكهنات والأنباء الأخيرة التي ضمت مورينيو للمرشحين لتدريب الفريق الألماني، بالإضافة لكل من أرسن فينجر، إيريك تين هاج وماسيميليانو أليجري.

ولا يعتبر بايرن هو النادي الوحيد المرتبط بالتفاوض مع البرتغالي، حيث هناك بعض الأنباء بالصحف الإنجليزية حول رغبة أرسنال في التعاقد معه، في حالة إقالة الإسباني أوناي إيمري.