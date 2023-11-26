"صديق كريستيانو رونالدو يحكم الديربي" .. اعتراضات واسعة على الحكم المختار لمواجهة الهلال والنصر!

أربعة أيام تفصلنا عن ديربي الرياض، والمطالب تزداد لتغيير الحكم المختار بسبب رونالدو..

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كما هي العادة في مباريات القمة للنصر، يخرج المنافس للتشكيك في ذمة الحكم وتحيزه لقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما يحدث خلال الساعات الجارية من قبل جمهور الهلال.

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الزعيم من المفترض أن يستضيف العالمي، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، في الأول من ديسمبر المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن لجنة الحكام وقع اختيارها على الكولومبي ويلمار رولدان لإدارة الديربي، وهو ما قوبل باعتراضات واسعة..

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جمهور الأزرق أطلق وسمًا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حمل عنوان "صديق_رونالدو_يحكم_الديربي"، مطالبين لجنة الحكام بضرورة تغيير الحكم، زاعمين وجود علاقة صداقة بينه وصاروخ ماديرا.

أحد المشجعين كتب: "معقول ما فيه غير هذا الحكم المشجع للاعب رونالدو يحكم مباراة الديربي، هذا الحكم هو وعائلته مشجعين لرونالدو حتى أنه أخوه أحيا حفل للاعب وتصور معه، وسبق أن حكم هذا الموسم للنصر مباراة وارتكب كارثة بعدم طرد مدافع النصر، يجب أن يحكم المباراة حكم أوروبي"، فيما أضاف آخر: "سلامات الهلال يطلب طاقم تحكيم كامل من أوروبا وهذولي جايبين حكم من كولومبيا صديق كريستيانو رونالدو يحكم عندنا، سلامات فكونا من الشبهات".

يذكر أن الهلال سيدخل الديربي متصدرًا جدول الترتيب برصيد 38 نقطة من 14 مباراة، فيما يتبعه النصر في الوصافة متأخرًا عنه بفارق أربع نقاط.

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