صديق كريستيانو رونالدو قد يطيح بجيسلان كونان من النصر

تامر أبو سيدو
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Ghislain Konan - nassr 2022al nassr twitter
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الحديث عن سوق انتقالات النصر مازال مستمرًا في الصحافة العالمية

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الحديث عن سوق انتقالات النصر وربطه بالأسماء الناشطة في الدوريات الأوروبية لا يتوقف أبدًا في الإعلام الأوروبي، خاصة بعد تعاقد النادي مع كريستيانو رونالدو خلال يناير الماضي وتوقيع عقد معه يستمر حتى 2025.

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والمثير في الأمر أن جميع الأسماء التي يربطها الإعلام بالنصر لابد وأن تكون على علاقة جيدة مع رونالدو، وآخرها الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس لاعب إشبيلية المعار له من مانشستر يونايتد.

صحيفة آس الإسبانية أفادت أن مستقبل تيليس مازال مجهولًا، حيث لا مكان له في إشبيلية أو اليونايتد، مما يفتح له أبواب الرحيل عن الناديين خاصة أن عقده مع النادي الإنجليزي ينتهي صيف 2024.

وأضافت آس أن النصر بجانب جلطة سراي أحد المهتمين الكبار باللاعب البرازيلي، وأنه على استعداد لمنحه نفس الراتب الذي يحصل عليه حاليًا في يونايتد، مشيرة إلى أن انتقاله سيجمعه من جديد بصديقه رونالدو الذي زامله بالفعل في إنجلترا.

الغريب في الأمر أن النصر يمتلك ظهيرًا أيسر يُقدم أداءً مميزًا هذا الموسم، هو الإيفواري جيسلان كونان الذي ضمه الصيف الماضي، وهو ما يعني أن التعاقد مع تيليس الذي لا يُجيد اللعب سوى في يسار الدفاع، وإن كان قد لعب بعض المباريات كقلب دفاع، سيعني الإطاحة بكونان من الفريق رغم موسمه الناجح.

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