هدايا القدر أجمل .. عبد الرحمن غريب صديق كريستيانو رونالدو الحقيقي!

فرصة لم يأت ولن يأتي أفضل منها لعبد الرحمن غريب، لتعوضه عما تعرض له من ظلم العام الماضي..

أحيانًا شدة الضوء تتسبب في عدم رؤيتك بشكل جيد أو ربما تحجب الرؤية عنك تمامًا، وقد يتطور الأمر لعمى مؤقت لبضع دقائق، في حين أننا نحتاج الضوء بالأساس لنرى بشكل جيد..

الأمر نفسه يحدث عندما يتعاقد نادٍ مع نجم كبير، الهالة الإعلامية تتركز في الأساس على هذا النجم، ومهما فعل من حوله من جهد ولو لعب هو بنصف قدم، سيتحدث الإعلام عنه بشكل أكبر، يهدر من حوله ما بذلوه.

هناك لاعبين بالفعل يستسلمون لهذه القاعدة، وهناك آخرين يرفضون أن يكونوا مجرد أتباع لنجم الفريق، بل يرفعون راية التحدي، ليقولون كلمتهم في فترة من الصعب أن يسمعهم بها أحد، لكن إن كان غالبية نجوم النصر قد اتبعوا القاعدة الأولى بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فإن عبد الرحمن غريب؛ جناح أيسر الفريق، أبى إلا أن يقول: "أنا هنا"..

تاليسكا ليس صديقًا لصاروخ ماديرا:

مع قدوم رونالدو، الكاميرات دائمًا ما كانت تلتقطه رفقة زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، وبدأ الحديث عن صداقة نشأت سريعًا، حديثهم لا ينتهي سواء في التدريبات أو أثناء المباريات.

لكن في حقيقة الأمر، التأثير السلبي لهذه الثنائية أكثر من تأثيرها الإيجابي..

الدون لا يحب الشركاء في النجومية، اعتاد أن يكون النجم الأول دائمًا، مغرور، الأنا لديه عالية، وإن كان يقبل بوجود نجوم من قبل بجواره في أندية أوروبا بشكل محدود، فحتمًا لن يقبل بذلك في الوطن العربي.

حضر رونالدو ووجد الجميع يتغنى باسم تاليسكا، وعلم سريعًا أن أندرسون هو النجم الأول في الفريق، ليس عبثًا، إنما بالفعل هو صاحب التأثير الأكبر، فظهر رونالدو متواضعًا بجواره، لعدم شعوره بالراحة لكم الاهتمام الذي يناله البرازيلي.

لكن كريستيانو ليس وحده من تأثر، تاليسكا كذلك بدى متأثرًا، بدى خجولًا في احتفالاته، ومتواضعًا في أدائه كذلك إلى حدٍ ما منذ قدوم الدون، فكلاهما أثر سلبيًا على الآخر، وإن كان البرازيلي ظهر متماسكًا أكثر من الدون.

عبد الرحمن غريب صديق رونالدو الحقيقي:

وعلى عكس تاليسكا تمامًا، كان عبد الرحمن غريب الصديق الحقيقي بالفعل لرونالدو في النصر حتى هذه اللحظة..

أول مباراة انفجر بها صاروخ ماديرا مع العالمي، أمام الوحدة في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وهي أول مباراة يخوضها الدون في غياب تاليسكا

سجل رونالدو سوبر هاتريك في اللقاء، كان كلمة السر به هو غريب، الذي صنع للدون هدفًا، بينما مرر له عديد التمريرات الحاسمة التي أظهرته بصورة مميزة على عكس المباراتين السابقتين.

واستمرت ثنائية صاحب الـ38 عامًا والـ25 عامًا في المباراة التالية كذلك أمام التعاون، لكن هذه المرة صنع رونالدو وسجل غريب، في مباراة انتهت لصالح العالمي بنتيجة 2-1، كلاهما كان من صناعة صاروخ ماديرا.

واليوم، ينتظر الجميع ما سيقدمه هذا الثنائي أمام ضمك، فالآمال أصبحت أكبر والطموحات ازدادت، ولم يعد غياب تاليسكا بالمشكلة كما كان في السابق.

هدايا القدر دائمًا أجمل

يتذكر الجميع الضجة الكبيرة التي صاحبت استبعاد غريب من قائمة المنتخب السعودي، التي شاركت كأس العالم قطر 2022، فكيف للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد أن يذهب للدوحة دون واحد من أفضل لاعبي دوري روشن في هذه الفترة، في حين قام باستدعاء فهد المولد؛ لاعب الشباب، رغم أنه كان عائدًا من الإيقاف من قبل لجنة المنشطات؟!

لكن يبدو أن القدر قرر أن يكافيء غريب بعد ظلم رينارد له في بطولة تحدث بها العالم عن نجوم الأخضر من محمد كنو وسالم الدوسري وسعود عبد الحميد وغيرهم، فبدلًا من أن يتحدث العالم عن عبد الرحمن لفترة ثلاث مباريات فقط في المونديال، حاليًا يتابعه الجميع كل جولة وهو يلمع بريقه بجوار نجم بحجم رونالدو.

فرصة لم يأت ولن يأتي أفضل منها لعبد الرحمن غريب، ربما ستجعله يشق طريقه للاحتراف الخارجي، إذا نجح في استغلالها أفضل استغلال، وسار على المنوال الحالي واستمر تطوره.

فقبل قدوم الدون، سجل غريب هدفين وصنع مثلهما، خلال 12 مباراة، وبجوار صاروخ ماديرا، أحرز عبد الرحمن هدفًا وصنع مثله خلال مباراتين فقط، وننتظر المزيد في قادم المباريات من جوهرة مدفونة سابقًا، ونجم يناطح رونالدو حاليًا.