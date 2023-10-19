صديق سافيتش .. اسم "غير متوقع" قد ينتقل إلى الهلال قريبًا

هل يحسم نادي الهلال صفقته الشتوية الأولى؟

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دخل اسم عالمي مفاجئ، إلى قائمة اهتمامات نادي الهلال السعودي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الهلال تلقى ضربة موجعة، في الساعات القليلة الماضية، بتأكد إصابة ساحره البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة، وانتهاء موسمه بشكل رسمي.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، مساء اليوم الخميس، يُمكن أن ينتقل نجم الجبل الأسود آدم ماروسيتش، إلى الزعيم الهلالي، في الشهور القليلة القادمة.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الإدارة الهلالية، تفكر جديًا في التعاقد مع ماروسيتش، الذي يجيد في مركز الظهير الأيسر، على أن يتم تقديم عرض رسمي إلى نادي لاتسيو الإيطالي؛ لحسم الصفقة.

وأشارت إلى أن علاقة الصداقة القوية التي تجمع نجم الجبل الأسود، بالصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان لاتسيو السابق والهلال الحالي، قد تسهل من الصفقة بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي لاتسيو، لا يُمانع في التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 31 سنة، والذي يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى صيف 2026.

جدير بالذكر أن آدم ماروسيتش، يلعب في صفوف لاتسيو منذ عام 2017؛ حيث سجل 10 أهداف وصنع 15 آخرين، خلال 229 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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