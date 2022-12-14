صديق رونالدو يعتبره الأفضل في التاريخ ويضع ميسي رابعًا!

مورجان يثير الجدل من جديد

يصر الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، على أن ليونيل ميسي يظل خلف المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يتعلق الأمر بالأفضل في التاريخ.

ميسي يعيش واحدة من أفضل فتراته خلال بطولة كأس العالم 2022، بسبب مستوياته المميزة وقيادته الفريق إلى نهائي المسابقة بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

ومع ذلك قال مورجان عبر حسابه على موقع "تويتر" حول رأيه الحالي في المقارنة بين رونالدو وميسي، إن الأرجنتيني يأتي بالمركز الرابع بالنسبة لأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وأوضح أن رونالدو يأتي في المركز الأول، ومن بعده دييجو مارادونا وميسي ثالثًا أو حتى في المركز الرابع خلف رونالدو الظاهرة.

جدير بالذكر أن مورجان يعتبر من الأصدقاء المقربين لرونالدو، وظهر معه في لقاء حصري الشهري الماضي، وهي المقابلة التي تسببت في رحيل المهاجم المخضرم عن مانشستر يونايتد بعد انتقاده لإدارة النادي الإنجليزي والمدرب إريك تين هاج.