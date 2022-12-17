صديق بنزيما يثير الجدل عقب رفض زيدان حضور نهائي المونديال

هيثم محمدهيثم محمد
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benzema zidane(C)Getty Images
الأرجنتين vs فرنساالأرجنتينفرنساكأس العالمثقافةكريم بنزيمازين الدين زيدان

أنباء مختلطة بخصوص تواجد نجم ريال مدريد بقطر

أثار صديق لنجم ريال مدريد كريم بنزيما الجدل بمنشور على إنستجرام علق فيه على قرار زين الدين زيدان عدم حضور نهائي كأس العالم 2022.

وخرجت تقارير تفيد بوجود دعوة رسمية لبنزيما من أجل الحضور في قطر لمساندة المنتخب الفرنسي في نهائي المونديال ضد الأرجنتين.

صديق قائد الفريق الملكي "بيج بن" نشر تقرير "RMC" عن غياب زيدان عن النهائي رغم دعوته وعلق كاتباً: "نفهم لعبتكم الصغيرة ولكن لا نريد لعبها بعد الآن".

ونشر "بيج بن" أيضاً المنشور الخاص ببنزيما نفسه الذي خرج مساء الجمعة وكتب فيه اللاعب: "لست مهتماً"، ما فسره البعض بأنه رسالة بخصوص دعوته للنهائي.

ورغم عدم حضوره في قطر بعد استبعاده للإصابة، ولكن لم يتم إزالة اسم بنزيما بصفة رسمية من قائمة الديوك المشاركة في المونديال.

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  • 90004فرنسا، 2018
  • 65648ألمانيا، 2014
  • 122048إسبانيا، 2010
  • 44558إيطاليا، 2006
322258 الأصوات
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