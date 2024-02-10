صديق بنزيما القديم في أغنية راب : مبابي عديم الفائدة وعليه الذهاب لفينيسيوس!

وصفه بأداة النظام

اعتراضًا منه على المسلسل الممل المتعلق بمستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قرر مغني الراب الفرنسي "بوبا" التعبير عن استيائه في عمل فني جديد.

المُغني البالغ من العمر 47 سنة شن هجومًا عنيفًا ضد مهاجم باريس في أغنيته "أبيدال"، وسط تكهنات مستمرة حول رحيل اللاعب عن العملاق الفرنسي إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده في الصيف.

الأغنية التي ظهرت في ألبومه الجديد "Ad Vitam Aeternam" احتوت على كلمات للهجوم القاسي على مبابي والعديد من الجمل المثيرة للجدل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بوبا في أغنيته:"إنها ليست صدمة، أنت مبالغ في تقديرك، أنت عديم الفائدة وأداء لنظام لا ينمو، وضعية صفرية مثل معظم الأشخاص، اذهب إلى ريال مدريد وتعلم الحياة مع فينيسيوس، حظًا سعيدًا".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بوبا المهاجم الفرنسي، حيث سبق أن انتقده في أكثر من مرة دون الاهتمام بردود الأفعال الغاضبة في بلاده.

يذكر أن بوبا سبق أن ربطته علاقة صداقة قوية بكريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي الحالي وريال مدريد السابق، لكن الصداقة انهارت بسبب خلافات شخصية بينهما.