صديق الأمس .. مؤشر قوي على اقتراب زين الدين زيدان من قيادة بايرن ميونخ

أفضل حل لعائق اللغة الألمانية

كشفت تقارير صحفية، عن مؤشر جديد على اقتراب زين الدين زيدان من تولي القيادة الفنية لبايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وكان نادي بايرن ميونخ، قد أعلن منذ شهرين أن الموسم الحالي هو الأخير للألماني توماس توخيل، في مقعد المدير الفني، وبدأت الإدارة رحلة البحث عن مدرب جديد لخلافته.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن زيدان يقترب بشدة من قيادة بايرن ميونخ، والعلامة على ذلك هو اقتراب فرانك ريبيري، نجم الفريق السابق من العمل في منصب المدرب المساعد.

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ويملك ريبيري مسيرة أسطورية مع بايرن ميونخ، استمرت لمدة 12 عاما خلال الفترة بين 2007 و2019، حقق خلالها كل الألقاب الممكنة وشكل مع الهولندي آرين روبين شراكة تاريخية في هجوم العملاق البافاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريبيري الذي لعب مع زيدان فترة طويلة في منتخب فرنسا، سيكون أفضل مساعد لزيدان في تجربته الأولى داخل ألمانيا وسيعينه كثيرًا على تجاوز عامل اللغة الألمانية التي لا يجيدها "زيزو".

وأوضحت "بيلد"، أن زيدان متحمس لخوض التجربة الجديدة مع بايرن ميونخ، بعدما ظل متفرغًا منذ انتهاء ولايته الثانية مع ريال مدريد الإسباني في صيف 2021، وسيستعين بريبيري كمساعد له، بعد أن اعتزل الأخير كرة القدم في أكتوبر 2022، بعد مسيرة طويلة أنهاها مع فريق ساليرنيتانا الإيطالي.