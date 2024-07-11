"صديقي إيدرسون حازم جدًا" .. الكشف عن سبب تعطل انتقال حارس السيتي إلى النصر

الكشف عن سبب تعطل صفقة انتقال إيدرسون إلى النصر

كشف الإعلامي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن آخر تطورات مفاوضات نادي النصر، مع البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى النصر للتعاقد مع إيدرسون خلال الوقت الحالي، من أجل تعويض رحيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بنهاية عقده مع نهاية الموسم الماضي.

وقال رومانو خلال حديث عبر بث مباشر على "يوتيوب": "لا توجد مشكلة، صديقي إيدرسون حازم جدًا بشأن الانتقال إلى النصر، ومصمم على الانتقال إلى صفوفه، والأمر الآن يعتمد على مانشستر سيتي".

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وأضاف: "إيدرسون منفتح على الانتقال إلى السعودي ونادي النصر، واللعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأمر الآن يعتمد على الناديين".

واختتم رومانو تصريحاته قائلًا: "مانشستر سيتي منفتح على بيع إيدرسون، ولكن ليس بمقابل مادي 20 أو 30 مليون يورو، ويجب أن يكون هناك عرض مهم، ولن يعطي النادي الإنجليزي اللاعب كهدية فهذا ليس أسلوبه".