صديقة رودي جارسيا: بعدما كان يُقلقني .. صوت الأذان أصبح يُريحني

صديقة المدير الفني للنصر تعيش في الرياض حاليًا

يبدو أن الإيطالية فرانشيسكا بريينزا صديقة رودي جارسيا المدير الفني للنصر بدأت تندمج جيدًا مع الحياة في السعودية، إذ كشفت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام كيف تغير شعورها تجاه سماع الأذان خاصة وقت الفجر.

المدرب الفرنسي يتواجد في الرياض منذ الصيف الماضي بعدما تعاقد معه النصر، وقد جلب صديقته معه والتي احتفلت مؤخرًا بيوم التأسيس السعودي وذلك بزيارة حي الطريف التاريخي في الدرعية وقد نشرت عدة صور لها هناك عبر السوشيال ميديا.

بريينزا نشرت مقطع فيديو لصوت الأذان عبر خاصية "الستوري" في إنستجرام وأوضحت خلال تعليقها أنها كانت تشعر بالقلق في البداية من الأذان خاصة وقت الفجر، إلا أنه أصبح يُعطيها شعورًا بالراحة بعد ذلك.

وأضافت "في البداية، شعرت دومًا ببعض القلق عند الاستماع إلى صوت الأذان المنقول عبر مبكرات الصوت، خاصة في صلاة الخامسة صباحًا حين يتردد صداه عبر أرجاء المدينة التي يُخيم عليها الصمت، لكني أود القول الآن أن هذا الصوت يُريحني".

أتمت "من الصحيح تمامًا أننا بحاجة دومًا للوقت للتكيف والشعور بالرضا في أي جزء من العالم"

.يُشار إلى أن الاحتفال بيوم التأسيس في السعودية شهد مشاركة العديد من اللاعبين الأجانب الناشطين في الدوري السعودي وعلى رأسهم الأسطوري كريستيانو رونالدو.