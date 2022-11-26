صديقات نجوم إنجلترا يحتفلن بجنون وبذخ في قطر

احتفالات ضخمة لزوجات لاعبي إنجلترا

احتفلت زوجات وصديقات لاعبي المنتخب الإنجليزي بالانتصار العريض على إيران بصرف مبلغ تجاوز 20 ألف جنيهًا إسترلينيًا.

إنجلترا فازت على إيران بنتيجة 6-2 قبل التعادل مع أمريكا في الجولة الثانية من كأس العالم.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن زوجة اللاعب هاري ماجواير وشريكة جوردان بيكفورد ميجان وصديقة جاك جريليش ساشا أتوود، شاركوا حتى وقت متأخر من الليل في حفلة بالسفينة وأنفقوا مبلغ 20 ألف جنيهًا استرليني على زجاجات الشمبانيا، احتفالًا بفوز الأسود الثلاثة الكبير على إيران.

وأوضحت أنّهن طلبن زجاجات من الشمبانيا بسعر 250 جنيهًا بالإضافة إلى الكوكتيلات، واحتفلوا بالرقص على أغاني إنجليزية مثل وكانوا" Three Lions "و" Sweet Caroline ".

ويقال إن الخطوط الملاحية المنتظمة تشتمل على كورنيش خارجي بمساحة 643 قدمًا، و14 حوض استحمام ودوامة مطلة على المحيط، و 13 مكانًا لتناول الطعام ومنتجعًا صحيًا ومركزًا صحيًا وحمامات حرارية، وصالون تجميل، وصالة رياضية وأكثر من 30 بارًا ومقهى بالإضافة إلى أطول منزلق على أي سفينة في العالم.

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا يمتلك 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.