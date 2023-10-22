صدم خالد الشنيف .. حسين عبد الغني يهاجم نيمار ويصفه بكلمة قاسية

موسم النجم البرازيلي مع الهلال انتهى بسبب الإصابة

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أكد حسين عبد الغني نجم كرة القدم السعودية المعتزل أن إصابة نيمار مفيدة جدًا للهلال والمدرب جورج جيسوس، مشيرًا إلى أن اللاعب أفسد منظومة لعب الفريق الهجومية.

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لاعب الأهلي والنصر السابق لم يختلف في كون نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكنه في نفس الوقت أوضح أن انضمامه للهلال صاحبه ارتباك فني واضح وخلل كبير في توظيف اللاعبين من جانب المدرب البرتغالي.

وأضاف "نيمار أحد الأفضل في العالم لكن غيابه مفيد أكثر للهلال، وذلك بناءً على طريقة لعب الفريق، الهلال كان لديه أسلوب لعب محدد قبل التعاقد مع نيمار، دخوله على المجموعة سبب مشكلة للفريق".

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تابع بقسوة "باعتقادي أن نيمار "هم وانزاح" عن المدرب جيسوس، غيابه عن الفريق أفضل في الفترة الحالية لأن توظيف اللاعبين في ظل تلك الزحمة من النجوم صعبة للغاية، إذ لا يُمكن إخراج سالم الدوسري في ظل ما يُقدمه من أداء ممتاز، وكذلك هناك سافيتش الذي قدم أفضل أداء له حين لعب في مكان نيمار، بجانب أن البرازيلي نفسه لا يمر بأفضل حالاته بسبب الإصابات ووجوده على الدكة سيُشكل ضغطًا كبيرًا عليه وعلى الفريق".

حديث عبد الغني صدم مقدم برنامج "دورينا غير"، خالد الشنيف، الذي حاول إيضاح وجهة نظر نجم الأخضر السابق للجمهور بأن القصد ليس سوء اللاعب بقدر أنه غير مناسب لأسلوب لعب الهلال.

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