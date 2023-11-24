ذهول من سبب رحيله عن تشيلسي

تحدث ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي وفيورنتينا السابق، عن تجربته مع النجم المصري محمد صلاح خلال لعبه في الدوري الإيطالي.

صلاح انضم إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة من تشيلسي في 2015، بعد أن وجه صعوبة في الحصول على فرصة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في البلوز.

ريتشاردز الذي لعب مع صلاح بتلك الفترة قال في تصريحات لـ"Match of the Day":"قلت ذلك مرات عديدة، بصراحة لم أصدق أن تشيلسي تخلوا عنه وسمحوا له بالذهاب على سبيل الإعارة".

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وأضاف:"كان يحصل على الكرة في التدريبات، يراوغ الجميع ويسجل في الشباك بكل سهولة، فعل نفس الشيء في المباريات، وسألت نفسي وقتها لماذا لم يلعب في تشيلسي؟

وتابع:"كنت أفكر في ذهني هل كان البيضة الفاسدة "شخص سيئ" في تشيلسي؟ لأنه من غير الممكن أن يكون السبب قدراته كلاعب كرة قدم، كما أنه كان شخصًا لطيفًا ورائعًا مع الجميع".

يذكر أن صلاح سجل 9 أهداف ولعب 4 تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة بنصف الموسم الذي قضاه مع فيورنتينا قبل رحيله إلى روما، وانتقل بعدها إلى صفوف ليفربول الذي أصبح معه أحد أهم نجوم العالم.