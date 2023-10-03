صدمة قبل مواجهة الاتحاد .. نجم الأهلي "غير جاهز" للديربي حتى الآن

نجم الأهلي مهدد بـ"الغياب" عن ديربي جدة أمام الاتحاد

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لا يزال مصير مشاركة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد، يثير الجدل في وسائل الإعلام.

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الأهلي يحل ضيفًا على الاتحاد، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي عبد الله أحمد، الأنباء المتداولة بشأن جاهزية النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع قلعة الراقي، لمواجهة الديربي.

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وكتب أحمد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "حتى الآن.. لم تتأكد مشاركة ديميرال أمام العميد الاتحادي؛ بسبب إصابته في الركبة".

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "الوصيف".

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