صدمة من أبناء وطنه.. سارق منزل بنزيما في مدريد فرنسي الجنسية!

من حق أفضل لاعب في العالم ألا يشعر بالوطنية!

ألقت الشرطة المحلية في مدريد القبض على المتهم بسرقة منزل نجم ريال مدريد كريم بنزيما في الثاني والعشرين من يناير الماضي.

وكان منزل بنزيما قد تعرض للسرقة في مدريد من قبل أحد الأشخاص مستغلًا لعب ريال مدريد مباراة ضد إلتشي ووجود بنزيما فيها، وبدأت سلسلة من التحقيقات أسفرت عن أول رد فعل حقيقي في الوقت الراهن.

ورغم أن الشرطة ألقت القبض على مرتكب واقعة السرقة، وهو فرنسي الجنسية وليس له سجل إجرامي في إسبانيا، إلا أن التحقيقات ما زالت مستمرة وتؤكد صحيفة "ماركا" أنه من الوارد شن حملة اعتقالات جديدة للوقوف على كافة ملابسات الجريمة.

بدأ التحقيق في 23 يناير عندما تلقت الشرطة شكوى بشأن عملية سطو بالقوة حدثت في منزل اللاعب في مدريد، قام الجناة الذين كانوا أكثر من شخص بتكسير النوافذ وولجوا إلى داخل المنزل سارقين العديد من المقتنيات الثمينة من منزل النجم الفرنسي.

كان هؤلاء الجناة يحملون السلاح وتم تعقب آثارهم طيلة الفترة الماضية، وأمكن الوصول إلى موقع المقبوض عليه فرنسي الجنسية وتم رصده الخميس الماضي في "لا جونكويرا".