صدمة محلية .. ياسر المسحل يكشف تطورات المدرب الجديد لمنتخب السعودية

من سيخلف هيرفي رينارد في قيادة المنتخب السعودي؟

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كشف ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تطورات ملف المدرب الجديد للمنتخب الوطني، الذي سيخلف الفرنسي هيرفي رينارد.

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المدرب الفرنسي رحل عن الأخضر في أواخر مارس الماضي، بناءً على طلب منه، للتوجه لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.

وحول المدرب الجديد، قال المسحل، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "في الغالب لن يكون مدرب المنتخب سعوديًا، وهناك عدد من الملفات التي نقوم بدراستها حاليًا، وتقريبًا في بداية شهر يونيو سننتهي من ملف المدرب، وفور الانتهاء سنعلن عن اسمه".

تصريحات المسحل تمثل صدمة للمدربين المحليين، خاصةً سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب الأولمبي، والذي رشحه الكثيرون لخلافة رينارد، مؤكدين أنه الأنسب حاليًا، في ظل إقدام الأخضر على المشاركة في كأس آسيا 2023 في أوائل العام المقبل وضيق الوقت أمام المدرب الجديد.

جدير بالذكر أن تصريحات المسحل أتت بعد إعلان تنصيبه رئيسًا لاتحاد الكرة السعودي لفترة جديدة حتى عام 2027م بالتزكية، اليوم الإثنين.

Shahid