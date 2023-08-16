صدمة مبكرة تهز الأهلي .. غياب روبيرتو فيرمينو أمام الخليج لهذا السبب!

صدمة في الأهلي بسبب روبيرتو فيرمينو

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة كبرى، قبل مواجهة الخليج "المرتقبة"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الأهلي يحل ضيفًا على نادي الخليج، في تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وفي هذا السياق.. أعلن الراقي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، غياب النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن السفر مع البعثة المغادرة إلى الدمام؛ لمواجهة الخليج.

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وكشف الأهلي، عن أن فيرمينو، تعرض لإصابة بـ"شد" في العضلة الخلفية، خلال المران الأخير للفريق؛ حيث فضل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، إراحته.

وأشار النادي، إلى أن النجم البرازيلي الكبير، سيخضع لجلسات علاجية "صباحية ومسائية"؛ من أجل تجهيزه بأسرع وقت، للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي، المنضم إلى الأهلي في الصيف الحالي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، سجل 3 أهداف "هاتريك"، في مباراة الحزم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري؛ ليقود الراقي للفوز (3-1).

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