تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

صدمة مبكرة تهز الأهلي .. غياب روبيرتو فيرمينو أمام الخليج لهذا السبب!

أحمد فرهود
Al Ahli - Roberto FirminoAl Ahli Twitter
الأهليالخليجروبيرتو فيرمينودوري روشن السعودي

صدمة في الأهلي بسبب روبيرتو فيرمينو

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة كبرى، قبل مواجهة الخليج "المرتقبة"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الأهلي يحل ضيفًا على نادي الخليج، في تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري، على استاد الأمير محمد بن فهد.

وفي هذا السياق.. أعلن الراقي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، غياب النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن السفر مع البعثة المغادرة إلى الدمام؛ لمواجهة الخليج.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف الأهلي، عن أن فيرمينو، تعرض لإصابة بـ"شد" في العضلة الخلفية، خلال المران الأخير للفريق؛ حيث فضل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، إراحته.

وأشار النادي، إلى أن النجم البرازيلي الكبير، سيخضع لجلسات علاجية "صباحية ومسائية"؛ من أجل تجهيزه بأسرع وقت، للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي، المنضم إلى الأهلي في الصيف الحالي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، سجل 3 أهداف "هاتريك"، في مباراة الحزم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري؛ ليقود الراقي للفوز (3-1).

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

138512 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 74520كريم بنزيما
  • 7492خاليدو كوليبالي
  • 11726روبرتو فيرمينو
  • 5811نجولو كانتي
  • 13603مارسيلو بروزوفيتش
  • 25360صفقة أخرى
138512 الأصوات

اختيارات المحررين