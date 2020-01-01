صدمة.. ليفربول يستغني عن صلاح لعيون مبابي!

نبأ غير متوقع بالمرة..

عاد ليفربول مرة أخرى إلى اهتمامه بالتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، لضمه إلى أنفيلد في الصيف المقبل.

لكن عودة هذا الاهتمام كانت مصحوبة بأنباء مهمة نقلتها صحيفة "تايمز" البريطانية، تتعلق بسبيل التعاقد مع الدولي الفرنسي.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن التفكير داخل إدارة الريدز هو بيع أحد الثلاثي الهجومي "محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينيو" لتمويل صفقة مبابي.

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الثلاثي عقدهم مع ليفربول حتى 2023، وبحسب التايمز فإن إدارة النادي لن تمانع بيعهم إذا ما أتى عرض مناسب خلال الميركاتو المقبل.

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وتضيف الصحيفة أن الدوري الإسباني قد يكون الوجهة المحتملة للراحل من الثلاثي، في ظل ما يُسمع سنويًا عن اهتمام القطبين بنجوم كتيبة يورجن كلوب.

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الصحف الإسبانية سبق وأن ربطت ريال مدريد بضم ماني وأكدت أن السنغالي يحلم بارتداء قميص الملكي وأنها الوسيلة الوحيدة لمغادرته صفوف ليفربول.

هذا إلى جانب رحيل ليونيل ميسي المتوقع عن برشلونة وما قد يصاحبه من بحثٍ عن خليفته، وفي ظل تشابه المصري صلاح معه، فإن البرسا قد يكون مهتمًا للغاية بجلبه إلى كامب نو.

في كل الأحوال، لا يزال ريال مدريد هو النادي الأكثر اهتمامًا ورغبة في التعاقد مع مبابي، ما يؤكد أن مهمة ليفربول لن تكون سهلة على الإطلاق خصوصًا مع القدرات الشرائية الضخمة التي يمتلكها فلورنتينو بيريز.

الجدير بالذكر أن التقارير الواردة من الصحف الفرنسية تُشير إلى أن باريس سان جيرمان يرفض فكرة بيع مبابي تمامًا، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس ناصر الخليفي استمراره في حديقة الأمراء هو ونيمار حتى الاعتزال.