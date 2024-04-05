لعب مع مودريتش وكارباخال .. غرفة ملابس ريال مدريد تختار المدرب القادم بعد أنشيلوتي

شعور سائد حول خليفة المدرب الإيطالي

رغم إعلانه البقاء مع باير ليفركوزن يوم الجمعة الماضي، إلا أن مستقبل الإسباني تشابي ألونسو لا يزال محل تساؤلات وبالتحديد عن ريال مدريد.

ألونسو كان المرشح الأول لخلافة يورجن كلوب في ليفربول، ونفس الأمر لبايرن ميونخ بسبب الرحيل المنتظر لتوماس توخيل، ولكنه قرر تأجيل هذه الخطوة لموسم واحد على الأقل.

موقع "ريليفو" الإسباني، قال إن قرار ألونسو وتصريحاته عن البقاء، جعلت الشعور في ريال مدريد يسير في اتجاه أن المدرب الإسباني ينتظر الوقت المناسب لتدريب الفريق.

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وأشار الموقع إلى أن اسم ألونسو تم تداوله كثيرًا الفترة الماضية في غرفة تبديل ملابس ريال مدريد، حيث يدرك جزء كبير من الفريق أنه يريد تدريب الميرينجي بمجرد انتهاء فترة وجوده مع الفريق الألماني، ولهذا السبب قرر الاستمرار ورفض بايرن وليفربول.

ويقول الاعتقاد العام داخل ريال إن أنشيلوتي سيستمر مع الفريق بعد تجديد عقده، وبمجرد رحيله سيتم التعاقد مع ألونسو باعتباره البديل الأفضل للمدرب الإيطالي.

وهو ما يعني أن حلم قدوم ألونسو إلى ليفربول أو بايرن سيتم القضاء عليه تمامًا، لأن الخطط المستقبلية للإسباني هي العودة إلى سانتياجو برنابيو الذي قضى فترة مميزة به كلاعب وجاور لوكاس مودريتش وداني كارباخال وناتشو.

ومن غير المتوقع أن يقوم ليفركوزن بتعقيد فكرة انتقال ألونسو لريال مدريد، وذلك سبب الاحترام المتبادل بين الطرفين، والتقدير الكبير الذي يحظى به بعد اقترابه من حسم لقب الدوري الألماني على حساب بايرن ميونخ، ووصوله لمراحل متقدمة من كأس ألمانيا والدوري الأوروبي.