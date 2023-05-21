صدمة لمانشستر سيتي.. جوارديولا يلمح لرحيله بنهاية الموسم!

سارة عطية
Pep Guardiola Manchester City 2017-18Getty
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تصريحات مثيرة من جوارديولا عن مستقبله في مانشستر سيتي

ألمح بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أنه قد يغادر الفريق بنهاية هذا الموسم إذا نجحوا في الفوز بالثلاثية.

وتوج مانشستر سيتي رسميًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في عهد جوارديولا وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بلقبي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ولم يفز أي فريق إنجليزي بالثلاثية منذ فريق مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون عام 1999، ويطمح جوارديولا ولاعبيه في تكرار هذا الإنجاز.

وينافس مانشستر سيتي على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان.

وأجاب جوارديولا في حديثه إلى سكاي سبورتس قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عن سؤال تحقيق الثلاثية قائلًا: "أولاً علينا الفوز بها ثم يمكنك أن تسألني بعد ذلك وسأخبرك بما أشعر به وكيف أفكر".

وتابع: "بالطبع نحن على بعد ثلاث مباريات ونحتاج إلى كل منافسة للقيام بذلك لكن ستخبرني أن غريمنا مانشستر يونايتد ستكون مباراة سهلة؟ ماذا سيحدث ضد فريق إيطالي لا يشعر بأنه مفضل؟، أنا أفكر في ذلك وبعد ذلك بالطبع إذا حققنا الثلاثية فسأخبرك".

وتم التعاقد مع جوارديولا لقيادة مانشستر سيتي حتى عام 2025 بعد أن وقع تمديد العقد في وقت سابق من هذا الموسم وإذا فاز الفريق الإنجليزي بالثلاثية سيكون جوارديولا حقق 24 لقبًا في 14 موسمًا فقط.

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