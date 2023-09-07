صدمة للنصر .. إيمريك لابورت يتحدث عن اعتزال كرة القدم

المدافع الإسباني يكشف عن موقفه من عدم الاستدعاء للمنتخب الإسباني

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على الرغم من أنه انضم حديثًا إلى صفوف نادي النصر، إلا أن النجم الإسباني إيمريك لابورت تحدث عن اعتزاله كرة القدم، والفريق الذي يرغب في إنهاء مسيرته الكروية بين صفوفه.

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لابورت انضم إلى صفوف نادي النصر خلال صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي، لتدعيم صفوف العالمي.

وقال لابورت خلال تصريحات لموضع " eldesmarque": "المنافسة في دوري روشن السعودي قوية جدًا، والجميع يختار طريقه وقمت باختيار طريقي".

وأضاف: "أشعر بالراحة في صفوف المنتخب الإسباني، ولا أشعر بالقلق لعدم انضمامي لمنتخب إسبانيا، وفي مانشستر سيتي لم أكن ألعب كثيرًا".

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واختتم لابورت تصريحاته قائلًا: "تلقيت عروضًا بجانب عرض النصر، وكنت على اتصال بأتليتك بيلباو ولم يكن هناك مشكلة، ولكن لن أعتزل هنا، سأعتزل في أتلتيك بيلباو أو بوردو".

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