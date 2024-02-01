صدمة للمنافسين .. ريال مدريد يتلقى مفاجأة ثنائية من نجومه المصابين!

عودة مبكرة وغير متوقعة

يعاني فريق ريال مدريد من عدة إصابات مؤثرة هذا الموسم، جعلت الأمور مُعقدة للغاية على المدرب كارلو أنشيلوتي بمختلف البطولات محليًا وقاريًا.

تيبو كورتوا وإيدير ميليتار تعرضا لإصابتين من نفس النوع في الرباط الصليبي ببداية الموسم، ومن بعدهما المدافع النمساوي دافيد ألابا الذي تعرض لإصابة مماثلة في ديسمبر الماضي.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن ريال يراقب التقدم الذي أحرزه الثلاثي حتى الآن، وسط توقعات مبشرة بظهور كورتوا وميليتاو قبل نهاية الموسم الكروي الجاري.

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كورتوا الذي تعرض للإصابة في 10 أغسطس الماضي نشر بعض الصور له من التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين، مما جعل الأمل يتسرب لدى عشاق الميرينجي بعودته في واحدة من أهم مراحل الموسم.

وأما ميليتاو فقد سبق أن قال أنشيلوتي إن هذا النوع من الإصابات يعني إمكانية غيابه لمدة سبعة أو ثمانية أشهر، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط حول غياب اللاعب حتى الصيف.

ولكن وفقًا للصحيفة فإن التقديرات الأولية في الوقت الحالي تؤكد إمكانية ظهور كورتوا وميليتاو معًا في منتصف شهر مارس القادم، لمنح أنشيلوتي وفريقه دفعة هائلة للغاية لتقوية الفريق خلال سعيه في المنافسة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبالنسبة لألابا فتبدو الأمور محسومة بأن اللاعب لن يشارك مرة أخرى هذا الموسم، ويحاول النادي تجهيزه للفترة التحضيرية الصيفية استعدادًا للموسم المقبل.