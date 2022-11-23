لعنة الظهير الأيسر.. إصابة نصير مزراوي ومغادرته مباراة كرواتيا

الدولي المغربي نصير مزراوي تسبب في مفاجأة للمدرب وليد الركراكي

تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي نجم أسود الأطلس لإصابة اضطرته إلى مغادرة ملعب البيت في افتتاح مباريات المغرب بكأس العالم قطر 2022 أمام كرواتيا.

نصير مزراوي يغادر أرض الملعب بسبب الإصابة💔 pic.twitter.com/IYFtlU2szb — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 23, 2022

واضطر المدرب وليد الركراكي إلى استبدال ظهير بايرن ميونخ بالمدافع يحيى عطية الله على أمل استيعاب ذلك الغياب المؤثر للغاية عن تشكيلة أسود الأطلس.

بذلك تستمر لعنة اللاعبين الذين يلعبون في مركز الظهير الأيسر بمونديال قطر 2022 إذ تعرض للإصابة في الجولة الأولى كل من ياسر الشهراني ولوكاس هيرنانديز وعبده دياللو والآن ينضم لهم نصير مزراوي.

نصير مزراوي ❌🇲🇦

ياسر الشهراني ❌🇸🇦

عبدو دياللو ❌🇸🇳

لوكاس هيرنانديز ❌🇨🇵



لعنة الظهير الأيسر مستمرة في كأس العالم



مزراوي آخر المنضمين لقائمة الإصابات 🤕#المونديال_مع_جول #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/PYLGutCu6r — GOAL Arabia (@GoalAR) November 23, 2022

وتقع المغرب في المجموعة السادسة بكأس العالم قطر 2022 مع كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا، وتسعى لكسب حظوظها كاملة خصوصًا بعد الأداء العربي القوي في البطولة من كل من السعودية وتونس.

فقد فازت السعودية على الأرجنتين 2-1 في كبرى مفاجآت البطولة، وأجبرت تونس منتخب الدنمارك على التعادل السلبي.