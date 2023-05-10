صدمة للسوبر ليج .. "يويفا" يتوقع انفجارًا في حقوق بث دوري أبطال أوروبا!

"يويفا" ينتظر الحصول على زيادة مذهلة في بيع حقوق بث دوري أبطال أوروبا..

يتقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بثبات في خططه للتوسع وتحسين الأداء الاقتصادي، خاصة في دوري أبطال أوروبا، حيث يتوقع أن تشهد البطولة في عام 2024 أداءً اقتصاديًا أفضل.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن خطة "يويفا" لزيادة المداخيل الخاصة بدوري أبطال أوروبا مع بداية توسيع البطولة وتغيير نظامها بزيادة عدد الأندية المشاركة والمباريات، وذلك عبر عملية بيع حقوق البث.

وقال جورجيو مارشيتي، مدير المسابقات في "يويفا في إفادة صحفية هذا الأسبوع عن توقعات التطور المالي للبطولة: "نعمل على توقعات متحفظة ومتفائلة لإيرادات التلفزيون المحتملة، لكن النطاق الذي نتعامل معه سيقول إنه بين 4.6 و 4.8 مليارات يورو".

الرقم يعد ضعف ما يتم الحصول عليه الآن، والذي يرتكز في الأساس على ثلاث أسواق أساسية مغلقة بالفعل، هي الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة.

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية، تشير التقديرات إلى أن دخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من بيع حقوقه في الولايات المتحدة سيصل إلى حوالي ملياري يورو، أي ضعف المبلغ السابق تقريبًا.

في المملكة المتحدة، فإن "يويفا" يتوقع الحصول على مبلغ يصل إلى 1.6 مليار يورو مقابل بيع حقوق البث، أما في إسبانيا، فلا توجد حتى الآن أخبار عن الصفقة الجديدة، لكن التوقعات متفائلة للغاية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.