صدمة للأهلي ورعب للنصر .. الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة حجازي

مدافع الاتحاد لا يعيش أفضل أيامه!

فيما يترقب الجميع مفاوضات أندية دوري روشن السعودي مع نجوم العالم الناشطين في الدوريات الأوروبية، يُبدي جمهور الاتحاد اهتمامًا كبيرًا بحالة المصري أحمد حجازي مدافع الفريق وقائده بعد الإصابة التي تعرض لها مع نهاية الموسم.

صحيفة عكاظ السعودية أكدت عبر تويتر أن الفحوصات المبدأية التي أجراها حجازي أظهرت تعرضه لقطع في رباط الركبة، مشيرة إلى أنه سيخضع لاختبارات أخرى لتحديد التشخيص النهائي قبل الخضوع لعملية جراحية.

ولم تُحدد الصحيفة السعودية أي من أربطة الركبة الذي تعرض للقطع، لكن يُعتقد على نطاق واسع أنه الرباط الصليبي، وهو ما يعني غيابه عن افتتاح الموسم الجديد من دوري روشن، إذ قد تصل مدة برنامجه العلاجي والتأهيلي إلى 6-7 أشهر.

إصابة حجازي تحمل الصدمة والرعب للأهلي والنصر لأنها ستدفع الاتحاد للتفكير جديًا بالتعاقد مع سيرخيو راموس المطلوب لدى الناديين، إذ كان الفريقان النصراوي والأهلاوي يُمنيان النفس بمفاوضات سهلة والتوصل لاتفاق مع مدافع باريس سان جيرمان السابق، لكن دخول الاتحاد على الخط سيُرجح كفته خاصة بعد الكفاءة التي أظهرها رئيسه أنمار الحائلي في مفاوضات الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

يُشار إلى أن الاتحاد تعاقد مع حجازي صيف 2020 وقد جدد عقده مؤخرًا حتى 2026، ويُعد صاحب الـ32 عامًا من أفضل مدافعي دوري روشن السعودي على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة كما أظهر شخصية قيادية مذهلة على الملاعب السعودية.