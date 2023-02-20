صدمة للاستثمار القطري .. عائلة جليزر تخطط للتراجع عن بيع مانشستر يونايتد!

رغم وصول عروض قوية إلى عائلة جليزر للاستحواذ على مانشستر يونايتد، إلا أن العائلة التي لا يحبها الجمهور قد تبقى في قيادة "الشياطين الحمر".

قد تتراجع عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن فكرة بيع "الشياطين الحمر"، رغم تلقيهم عروضًا هامة للاستحواذ على النادي.

المالكون الأمريكيون لنادي مانشستر يونايتد، والذين تعرضوا لاحتجاجات مختلفة على مر السنين من مشجعي "الشياطين الحمر" قرروا عرض النادي للبيع، لكن يبدو أن الأمور ستتغير.

شبكة "ESPN" الأمريكية ذكرت أن صندوق إليوت الاستثماري قد أبدى اهتمامًا بضخ الأموال إلى مانشستر يونايتد، ومساندة عائلة جليزر.

التقرير أشار إلى أن صندوق إليوت الاستثماري، الذي سبق له تمويل نادي ميلان الإيطالي، مهتم بالاستثمار في مانشستر يونايتد، وهو ما يمكن أن يقود إلى بقاء جويل وأفرام جليزر في "أولد ترافورد".

ومع وضع ذلك في الاعتبار، ذكرت "ESPN" أن الاقتراح هو مجرد تمويل محتمل وليس عرض شراء لمانشستر يونايتد، حيث يتباهى صندوق إليوت بامتلاك أصول تتجاوز قيمتها 50 مليار يورو، مما سيسمح بالمشاركة بالمشاركة في مانشستر يونايتد دون عوائق.

وبينما تستكشف عائلة جليزر البدائل الاستراتيجية في مانشستر يونايتد، فإن أمامها عرضان على الأقل للسيطرة الكاملة على النادي، تم تقديمهما قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

العرض الأول هو من السير جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا، بينما تقدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ممثلًا عن الاستثمار القطري بالعرض الثاني، حيث يسعى الثنائي إلى الاستحواذ على زمام مانشستر يونايتد.