صدمة لريال مدريد وميسي .. كمبيوتر عملاق يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا

مفاجآت هائلة بقائمة الأندية المرشحة

مع دخول بطولة دوري أبطال أوروبا في مراحلها الحاسمة، تظهر التوقعات حول الفائز باللقب الذي يحمله نادي ريال مدريد الإسباني.

موقع "Sportbible" كشف عن توقعات إلكترونية من كمبيوتر عملاق للفريق الأقرب للحصول على النسخة الحالية من دوري الأبطال، بوجود صدمة هائلة للأندية الإنجليزية وبعض الفرق الأخرى.

وتوقع الكمبيوتر حصول نادي بايرن ميونخ الألماني على اللقب بنسبة 26%، مما يعني تغلبه في موقعة دور الـ16 على باريس سان جيرمان بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأما مانشستر سيتي فجاء في المركز الثاني بـ19% ومن بعده ريال مدريد حامل اللقب في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.

وفي مفاجأة غير متوقعة احتل نابولي المركز الرابع، في ظل الموسم المميز الذي يعيشه الفريق في الدوري الإيطالي، ومن بعده بنفيكا، إنتر، بوروسيا دورتموند، لايبزيج وتوتنهام.

واستبعد الكمبيوتر حصول أي من تشيلسي، باريس سان جيرمان، ميلان وليفربول على دوري الأبطال بوضعهم في مراكز متأخرة للغاية بالقائمة.