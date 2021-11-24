صدمة لريال مدريد .. مبابي يستعيد ثقة غرفة ملابس باريس

يبدو أن مستقبل النجم الفرنسي، كيليان مبابي بدأ يأخد منحنى مغايرًا عما شهده الفترة الماضية.

مبابي كان لديه أحلام بارتداء قميص ريال مدريد هذا الموسم، لكن صدمها واقع وتعنت إدارة باريس سان جيرمان الصيف الماضي ورفض كافة العروض المقدمة من النادي الملكي.

ورغم تصريحات كيليان نفسه في أكتوبر الماضي عن الموقف والمفاوضات، وتأكيد رغبته في اللعب مع ريال مدريد، إلا أن الأمور يبدو أنها تمشي في طريق أخر.

ما هو الجديد بخصوص مبابي؟

حسب ما نشرته "ليكيب" الفرنسية فإن كل شيء تغير في مبابي في الفترة الأخيرة خاصةً على مستوى غرفة ملابس باريس سان جيرمان.

مبابي عاش صيفًا عصيبًا، بدأ بالخروج من اليورو على يد سويسرا وإضاعة ركلة جزاء، لينتهي بفشل انتقاله إلى ريال مدريد، وهو الأمر الذي أثر عليه في تلك الشهور الأربع الأخيرة.

الصحيفة عنوت في تقريرها، أن مبابي قرر أن يتغلب على الأمر وترك ما حدث في الصيف وراء ظهره ويعمل على استعادة مستواه السابق، وقد نجح في الأمر بالفعل واستعاد ثقة جميع لاعبي باريس سان جيرمان.

هل هذا يعني أنّ مبابي قرر البقاء في باريس؟

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو العام المقبل، ولذلك يحق له التفاوض والتوقيع مع أي فريق بداية من يناير، على أن ينضم بالمجان في نهاية الموسم.

ويعلم أن العناد في الوقت الحالي ليس حلًا لذا قرر أن يعمل على ما لديه، منتظرًا ما سيحدث في المستقبل في حين أن الأمور داخل حديقة الأمراء مثالية بتواجد لاعبين مثل ميسي الذي قال عنه مؤخرًا في حوار لصحيفة "ماركا": "كيليان لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ووجوده مهم من أجل القتال على أهدافنا وبعد ذلك سيقرر ما سيفعله عندما ينتهي الموسم ولا أعرف ماذا سيحدث".