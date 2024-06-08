صدمة لجمهور ريال مدريد .. الكشف عن فريق أحلام بيلينجهام!

بيلينجهام يصدم جمهور ريال مدريد...

صدم جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، جمهور فريقه بعدما انتشرت صورًا تكشف عن فريق أحلامه، الذي كان يتمنى أن يرتدي قميصه منذ أن كان طفلًا.

وانضم بيلينجهام، إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بوروسيا دورتموند، وسرعان ما تألق اللاعب الإنجليزي، وأصبح نجم الفريق وساهم في الحصول على لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن بيلينجهام، كان يحلم بارتداء قميص منافس ريال مدريد، عندما كان طفلًا، في واقعة تسببت في صدمة لجمهور الميرينجي.

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ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، فإن صديق بيلينجهام، نشر صورة لكتاب المدرسة الابتدائية، الخاص باللاعب الإنجليزي، وفيه كتب بيلينجهام: "عندما أكبر أريد أن أكون لاعب كرة قدم محترف، وألعب مع برشلونة، ومنتخب إنجلترا".

جدير بالذكر أن بيلينجهام، يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، والتي تنطلق بعد أيام في ألمانيا، وفيها يتواجد بالمجموعة الثالثة، رفقة سلوفينيا، الدنمارك، بالإضافة إلى منتخب صربيا.