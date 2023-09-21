صدمة لجمهور ريال مدريد وأنشيلوتي.. نجم الملكي خارج ديربي العاصمة

المدرب الإيطالي أمام ورطة جديدة

سيتعين على ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي التعاطي مع إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور لمباراة إضافية في الدوري الإسباني ولكن هذه المرة ليست أي مباراة.

البرازيلي المميز والذي يغيب منذ أكثر من شهر عن كتيبة الملكي إثر إصابة عضلية، سيغيب عن المباراة المقبلة في الدوري الإسباني لريال مدريد الأحد ضد أتلتيكو مدريد على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.

وفقًا لصحيفة "ريليفو" لن يتمكن أنشيلوتي من الاستعانة بخدمات فينيسيوس جونيور في تلك المباراة ما يمثل خبرًا صادمًا لمشجعي الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة جمعها بالعلامة الكاملة من 5 مباريات ولا يريد أن يمر بأي تعثر على أرض غريمه في ديربي مدريد.

بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع برصيد 7 نقاط ويسعى لتغيير موقعه في الدوري الإسباني بفوز يحلم به أمام المتصدر الملكي.