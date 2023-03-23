صدمة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد.. إصابة قوية لنجم الفريق تبعده شهرًا

إصابة قوية لنجم برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو

تعرض أندرياس كريستنسن، لاعب فريق برشلونة لإصابة قوية خلال مباراة منتخب الدنمارك ضد فنلندا اليوم بالتصفيات المؤهلة لدوري الأمم الأوروبية 2024 وخرج في بداية المباراة.

واضطر المدافع الدولي إلى الخروج من المباراة في الدقيقة 18 من الشوط الأول بسبب إصابة في ساقه اليسرى.

وبمجرد مغادرة نجم برشلونة الملعب ظهر على وجهه القلق بشأن خطورة الإصابة، ووفقًا لصحيفة "آس" تم إجراء الاختبارات الفورية للاعب وبمجرد انتهاء المباراة أكدت التوقعات تعرض اللاعب لكسر في الساق اليسرى.

واذا تأكد هذا التشخيص سيغيب اللاعب لفترة كبيرة تصل إلى ثلاث أو أربع أسابيع.

وسيعود كريستنسن إلى برشلونة غدًا الجمعة لإعادة الكشف الطبي وتأكيد التشخيص تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي.

وأكدت الصحيفة أن نجم برشلونة سيغيب عن مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد يوم 5 أبريل القادم.

وفاز المنتخب الدنماركي على فنلندا بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة بتصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل.