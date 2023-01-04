صدمة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو .. المحكمة الرياضية تحسم مصير ليفاندوفسكي!

برشلونة يفقد نجمه لثلاث مباريات بسبب الإيقاف!

اجتمع أعضاء المحكمة الإدارية الرياضية "tad"، صباح اليوم لمناقشة أزمة نجم فريق برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وحسم موقفه من المشاركة في مواجهة أتلتيكو مدريد.

وقررت المحكمة استمرار العقوبة المفروضة على روبرت ليفاندوفسكي وغيابه عن ثلاث مباريات قادمة لفريقه ببطولة الدوري.

وسيغيب المهاجم البولندي عن مباريات أتلتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا، وسيشارك في بطولة كأس الملك بشكل طبيعي.

وسيعود ليفاندوفسكي للمشاركة في الدوري الإسباني ضد ريال بيتيس يوم 1 فبراير المقبل.

ولا يزال هناك تحول في الأحداث حيث يمكن لبرشلونة أن يطالب بأمر قضائي جديد من المحكمة.

وقبل ساعات قليلة في مؤتمر صحفي أعلن تشافي أنه يأمل في أن يكون ليفاندوفسكي متاح ضد أتلتيكو مدريد قائلًا: "نعم أنا واثق من أنه يمكن أن يلعب ضد أتلتيكو مدريد".

ويغيب ليفاندوفسكي عن مواجهة اليوم بين برشلونة وفريق إنتر سيتي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وبدأ كل شيء عندما استأنف نادي برشلونة على عقوبة الإيقاف الأولي لثلاث مباريات بعد مبارزة ضد أوساسونا في إل سادار.

ودافع برشلونة عن أن مهاجمه أبدى "عدم رضاه عن المعاملة التي تلقاها من الحكم الرئيسي للمباراة".

وأعلن البولندي أن إيماءته كانت موجهة لمدربه تشافي هيرنانديز، ومع ذلك فإن قرارات لجنة الاستئناف والمحكمة الإدارية للرياضة رفضت مزاعم نادي برشلونة.

ليقرر برشلونة الذهاب إلى محكمة المنازعات المركزية في مدريد والتي كانت هي التي منحت الإجراء الاحترازي.