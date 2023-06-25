صدمة لا تنسى .. سافر 2000 كيلو لمشاهدة ميسي وليونيل يحبطه!

انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي أثار جنون الجماهير.

يبدو أن انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي سيفتح الباب إلى الكثير من المفارقات الظريفة في الفترة المقبلة.

وآخر تلك المفارقات كانت في مباراة إنتر ميامي الأخيرة في الدوري الأمريكي أمام فيلادلفيا يونيون والتي أقيمت قبل ساعات قليلة وانتهت بخسارة فريق ميسي الجديد برباعية نظيفة.

حيث ظهر أحد المشجعين وهو يرفع لافتة كتب عليها: "لقد سافرت مسافة 1200 ميل حتى أشاهد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

الـ 1200 تساوي حوالي 2000 كيلو مترًا، وكانت رحلته محبطة حيث ذهب مجهوده سدى، في ظل عدم وجود ليونيل ميسي في المباراة.

جدير بالذكر أن المباراة الأولى لميسي في صفوف إنتر ميامي من المفترض أن تكون في الـ 21 من يوليو القادم أمام كروز أزول المكسيكي بحسب أحد ملاك النادي.