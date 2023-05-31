صدمة لأنشيلوتي.. هاري كين يفضل توتنهام على الانتقال لريال مدريد!

أحلام هاري كين الخاصة تبعده عن الاحتراف!

أصبح مستقبل هاري كين لاعب توتنهام حديث الساعة في كل من إنجلترا وإسبانيا، حيث يشوب الكثير من الغموض حول نوايا مهاجم المنتخب الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

ريال مدريد أدرك مؤخرًا أن العمر قد جرى بكريم بنزيما، مع عدم وجود بديل فعلي له في صفوف الفريق، مما جعلهم يستهدفون التعاقد مع الإنجليزي الدولي قائد توتنهام وهداف إنجلترا، لكن حسم الصفقة لن يكون سهلًا حتى مع تبقي موسم وحيد على نهاية عقده، بسبب المنافسة القوية مع مانشستر يونايتد.

ويُعتبر قائد المنتخب الإنجليزي هدف التعاقد الصيفي الأول لمانشستر يونايتد، حيث يسعى المدرب إريك تين هاج لتعزيز خط هجومه.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، يرغب كين في إتمام الانتقال إلى أولد ترافورد هذا الصيف حيث يسعى للفوز بالبطولات والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وأكدت الصحفية الإنجليزية أن هاري كين يرغب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد ومستعد لإكمال عقده مع توتنهام إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الفريقين على أن ينتقل مجانًا في الصيف التالي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ليس لديه نية للانتقال إلى الخارج إنجلترا على الرغم من الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى بايرن ميونخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وبحسب التقرير الإنجليزي فإن كين مصمم على متابعة تحطيم رقم آلان شيرر كأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً، حيث يبتعد عن هذا الرقم بـ48 هدفًا فقط.

يُعتبر مانشستر يونايتد الخيار الوحيد المحتمل لكين في هذا الصيف، حيث لا يبحث أبطال الدوري مانشستر سيتي وليفربول عن مهاجم جديد، وتعيق ارتباطاته بتوتنهام انتقاله المحتمل إلى آرسنال أو تشيلسي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل سبورت" البريطانية أن مانشستر يونايتد يتوقع أن يطلب توتنهام مبلغ 100 مليون جنيه استرليني لبيع كين، مع عدم اليقين الذي يحيط بمستقبل توتنهام القريب والمدرب القادم، ولا يتوقع اليونايتد أن يوافق رئيس توتنهام دانيال ليفي على البيع بسهولة.

ترددت العديد من الأسماء المرتبطة بمانشستر يونايتد في حال عدم تحقيق صفقة كين هذا الصيف، بما في ذلك فيكتور أوسيمين من نابولي، وراسموس هويلوند مهاجم أتالانتا، وجونكالو راموس من بنفيكا، وراندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت.