صدمة لآرسنال ونبأ سعيد ليوفنتوس.. رامسي يخون النادي اللندني!

هل تحدث الصفقة قريبًا؟

دخل توتنهام في مفاوضات مع آرون رامسي، لاعب يوفنتوس، من أجل إقناعه بارتداء قميص السبيرز بدايةً من الموسم المقبل.

ولعب رامسي حتى الآن 12 مباراة فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن وصل للبيانكونيري في صيف 2019 بصفقة مجانية قادمًا من آرسنال.

وبحسب ما أشارت له تقارير من صحيفة "دايلي ميل"، فإن رغبة يوفنتوس في تخفيض كتلة الرواتب لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة ستساهم في رحيل رامسي عن مدينة تورينو.

الدولي الويلزي يتقاضى أسبوعيًا في إيطاليا راتبًا خياليًا بكل المقاييس يبلغ 400 ألف جنيه استرليني، لذلك فالتخلص منه من شأنه أن يمنح الفرصة لإعادة ترميم كتيبة أندريا بيرلو بأكثر من لاعب الموسم المقبل.

توتنهام بقيادة مدربهم جوزيه مورينيو لديهم اهتمام ضخم للغاية بالتعاقد مع رامسي، الذي لا يُعرف حتى الآن موقفه من الانتقال إلى السبيرز خصوصًا وأنه أحد أبناء العدو اللدود آرسنال.

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رامسي قضى رفقة آرسنال 11 عامًا، وخاض أكثر من 250 مباراة وسجل هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2014 لينهي جفاف البطولات الذي استمر تسع سنوات لكتيبة آرسين فينجر.

لكن ما يُعانيه حاليًا صاحب الثلاثين عامًا من كثرة الإصابات وتراجع مستواه يحول دون حصوله على عروض أفضل من توتنهام، لذلك فتبدو الصفقة مرجحة للغاية بالفترة المقبلة.