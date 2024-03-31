صدمة .. كيليان مبابي قد يستمر في باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي السبب!

هل تفشل صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

يبدو أن مسألة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد ستظل محل شك، في ظل التطورات التي يشهدها هذا الملف يومًا بعد يوم!

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وجميع المؤشرات تقول بأنه اقترب من الانضمام إلى ريال مدريد، ولكن هناك بعض الأمور التي قد تُغير هذه المؤشرات.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن أن مسؤولي باريس سان جيرمان يرون أن مسألة استمرار مبابي مع الفريق هي رياضية أكثر منها اقتصادية، وأن الأمل يتلخص في خروج ريال مدريد على يد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا، وتتويج باريس باللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة هيمنة باريس سان جيرمان بنهاية الموسم على جميع البطولات المحلية والقارية، سيكون من السهل إقناع مبابي بالاستمرار مع الفريق واستمرار المشروع الذي يُريدونه أن ينجح.

ووعد باريس سان جيرمان مبابي بمشروع ناجح، حيث قدم لويس إنريكي فريق يمكنه الطموح لتحقيق البطولات، على الرغم من أن الفريق اصطدم ببرشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث هناك قلق بشأن تمكن الفريق الإسباني من تحقيق المفاجأة والفوز عليهم، كما أوردت الصحيفة.

وحرص مسؤولي باريس سان جيرمان على بناء فريق حول مبابي من أجل مساعدته للتألق، فالجميع يعلم أنه نجم الفريق الأول ويدعمونه، بينما وضعيته في ريال مدريد ستكون مختلفة، لأنه سيجد منافسة من جانب فينيسيوس جونيور، بجانب جود بيلينجهام الذي سيُقاسمه النجومية، الأمر الذي قد يستغله مسؤولي النادي الفرنسي، وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة.