صدمة قوية لمورينيو قبل الفترة الحاسمة لتوتنهام

ضربة قوية لتوتنهام ومورينيو في وقت حساس

تعرض جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، لصدمة قوية بعد إعلان إصابة سون هيونج مين لاعب الفريق.

وأعلن الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي، إصابة لاعبه بكسر في ذراعه الأيمن وخضوعه لعملية جراحية خلال الساعات القادمة.

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غياب سون عن الملاعب وفقاً للموقع الرسمي لتوتنهام، سيحتاج عدة أسابيع، مما يتأكد غيابه عن الفترة الحاسمة لفريقه.

ولعب الكوري الجنوبي هذا الموسم مع توتنهام 32 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفاً وصناعة 9 آخرين.

وستشهد الفترة القادمة، لسبيرز حسم موقفه في البطولات التي يشارك فيها، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والبريميرليج

توتنهام يستعد لمواجهة لايبزيج مساء غد الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما سيلعب الفريق اللندني أمام نوريتش سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

متى كانت آخر مرة نجح فيها توتنهام في الفوز ببطولة؟

وسيدخل توتنهام صراعاً في الدوري الإنجليزي، مع تشيلسي وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد خلال الأسابيع القادمة للوصول للمربع الذهبي وحجز مقعداً مؤهلاً لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن توتنهام، يعاني من إصابة مهاجمه الأساسي هاري كين منذ الشهر الماضي، ومن المتوقع عودته في نهاية أبريل القادم.