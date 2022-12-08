صدمة قوية لمنتخب المغرب قبل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2022

أحمد رفعت
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Morocco players celebrate against Canada.Getty
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الركراكي مضطر لإجراء تغيير على تشكيلته أمام البرتغال

تلقى الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي، صدمة قوية قبل مواجهة البرتغال، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعدما تأكد من غياب أحد أبرز لاعبيه.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره البرتغال مساء يوم السبت المقبل، في ربع نهائي كأس العالم، من أجل تحديد المتأهل إلى دور النصف نهائي بالمونديال.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن المدافع نايف أكرد، لن يتمكن من المشاركة في مباراة البرتغال القادمة، بعدما تعرض للإصابة في مباراة إسبانيا في دور الـ16.

ويعاني نايف من إصابة في أوتار الركبة، ستجعله يغيب عن مواجهة البرتغال، حيث من المتوقع أن يحل بدلًا منه المدافع جواد الياميق في تشكيل أسود الأطلس أمام البرتغال.

ويعتمد الركراكي على أكرد بصفة أساسية في تشكيلته منذ بداية مشوار المغرب ببطولة كأس العالم 2022، وقد يضطر إلى الاستعانة بالبديل جواد الياميق في المواجهة المقبلة.

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  • 45485فرنسا، 2018
  • 33302ألمانيا، 2014
  • 64620إسبانيا، 2010
  • 22426إيطاليا، 2006
165833 الأصوات
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