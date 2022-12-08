صدمة قوية لمنتخب المغرب قبل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2022

تلقى الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي، صدمة قوية قبل مواجهة البرتغال، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعدما تأكد من غياب أحد أبرز لاعبيه.
ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره البرتغال مساء يوم السبت المقبل، في ربع نهائي كأس العالم، من أجل تحديد المتأهل إلى دور النصف نهائي بالمونديال.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن المدافع نايف أكرد، لن يتمكن من المشاركة في مباراة البرتغال القادمة، بعدما تعرض للإصابة في مباراة إسبانيا في دور الـ16.
ويعاني نايف من إصابة في أوتار الركبة، ستجعله يغيب عن مواجهة البرتغال، حيث من المتوقع أن يحل بدلًا منه المدافع جواد الياميق في تشكيل أسود الأطلس أمام البرتغال.
ويعتمد الركراكي على أكرد بصفة أساسية في تشكيلته منذ بداية مشوار المغرب ببطولة كأس العالم 2022، وقد يضطر إلى الاستعانة بالبديل جواد الياميق في المواجهة المقبلة.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
شكرًا للتصويت.
أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | دي بروينه وجريزمان.. أحذية النجوم تخطف الأنظار في كأس العالم
- هولندا والأرجنتين في صورة .. هدف أيقوني في 98 ولقب لا يُنسى
- اكتساح مغربي وعودة مبابي إلى الصدارة .. سباق أفضل لاعبي كأس العالم
- فريق الأحلام .. التشكيل المثالي للعرب في مونديال 2022
- رحلة في عقل رونالدو .. الجسد لا يرحم والنهاية المثالية فرض!